Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1230. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 647 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 865 bin 788 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 150 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Kaynak: AA