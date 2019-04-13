Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1209'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 9 milyon 991 bin 742 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 249 lira, 4 bilen 7 bin 868 kişi 74 lira ve 3 bilen 147 bin 903 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Kaynak: AA