Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 683 lira, 4 bilen 5 bin 436 kişi 70 lira ve 3 bilen 102 bin 147 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 266 bin 555 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 708 bin 829 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Kaynak: AA