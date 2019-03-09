Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.

(Bitti)

Kaynak: AA