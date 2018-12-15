Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 282 bin 467 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 106 bin 730 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 176 bin 511 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)