Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

(Bitti)