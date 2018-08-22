Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 659 bin 970 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)