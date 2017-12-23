Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 147 kişi 4 bin 662 lira 35'er kuruş, 4 bilen 7 bin 601 kişi 68 lira 35'er kuruş, 3 bilen 133 bin 676 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Kırklareli merkezden yatırdı.



Çekilişte toplam 4 milyon 282 bin 717 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 703 bin 284 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 951 bin 714 lira 90 kuruş aktarılacak.



(Bitti)