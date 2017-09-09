Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 706 bin 461 lira 1 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 25 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 lira 75'er kuruş, 3 bilen 151 bin 513 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 2 milyon 784 bin 222 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 786 bin 483 lira 14 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 997 bin 929 lira 64 kuruş aktarılacak.



(Bitti)