Sayısal Loto çekildi (2) Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.

Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 972 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 380 kişi 110 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 67 bin 982 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA