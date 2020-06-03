Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.

Sayısal Loto çekildi (2)
03.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:21

Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 972 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 380 kişi 110 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 67 bin 982 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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