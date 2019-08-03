Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 8, 37, 40 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA