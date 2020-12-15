Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü

15.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:26
Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü

Covid-19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, karantina süresinin tamamlanması ile görevine dönerek sahaya indi.

Covid-19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, karantina süresinin tamamlanması ile görevine dönerek sahaya indi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina altında tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün karantinası biten Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi'ndeki halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Şayir, "Seçim sürecinde gençlerimize söz verdiğimiz halı saha ve sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz Spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle burada hep birlikte maçlarımızı yapacağız" dedi.

Öte yandan 2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanı sıra fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı saha ve sosyal tesisin önümüzdeki aylarda bitirilerek açılması planlanıyor. - KOCAELİ

Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü
Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Uçurumda ölümün kıyısından dönmüştü, Dr. Ferruh İlter korona virüsten hayatını kaybetti
Türk araştırmacıların geliştirdiği radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
Türk araştırmacıların geliştirdiği radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Şener Şen Aleyna Tilki Nilgün Belgün
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şayir, korona virüsü atlatarak görevine geri döndü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:27:30. #1.14#
title