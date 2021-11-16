Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişleri Hanefi Sayın ve Hayrettin Çakırcı, daha sonra Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Şimşek ve okul öğretmenleri, son olarak Refahiye Şahverdi köyünden Cevat Üçlertoprağı Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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