Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Koruyucu Aile Ziyaretinde Bulundular
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Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Koruyucu Aile Ziyaretinde Bulundular

Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Koruyucu Aile Ziyaretinde Bulundular
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Sayın Valimiz Mehmet Makas ve eşi Hanımefendi Elif Makas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Koruyucu Aile Projesi kapsamında, ilimiz Üzümlü ilçesinde koruyucu aile olan PİR ailelerini ziyaret ettiler.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve eşi Hanımefendi Elif Makas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Koruyucu Aile Projesi kapsamında, ilimiz Üzümlü ilçesinde koruyucu aile olan PİR ailelerini ziyaret ettiler.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve eşi Zahide Reyhan Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette aile bireyleriyle tanışan Sayın Valimiz Mehmet Makas ve eşi Hanımefendi Elif Makas, koruyucu aileler ve çocuklarla bir süre sohbet ettiler. Koruyucu ailelere üstlendikleri bu önemli görev için teşekkür eden Sayın Valimiz, "bu anlamda tüm koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: Habermetre

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