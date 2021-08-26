Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yaşlılarla sohbet eden ve isteklerini dinleyen Sayın Valimiz ardından rehabilitasyon merkezi sakinlerini odalarında ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi.
Kaynak: Habermetre