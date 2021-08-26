Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.