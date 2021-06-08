Sayın Valimiz, Sanayi Çarşısında Esnaf Ziyaretinde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sayın Valimiz, Sanayi Çarşısında Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz, Sanayi Çarşısında Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında önce Yeni Sanayi Sitesini ardından da Fevzipaşa Çarşısını ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında önce Yeni Sanayi Sitesini ardından da Fevzipaşa Çarşısını ziyaret etti.

Yeni Sanayi Sitesinde ve Fevzipaşa Çarşısında bazı dükkanları gezen Sayın Valimiz, hayırlı işler dileklerinde bulunarak; esnaflarımızın istek ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sayın Valimiz, Sanayi Çarşısında Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:45:49. #1.13#

title