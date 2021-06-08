Sayın Valimiz, Sanayi Çarşısında Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Valimiz Sayın Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında önce Yeni Sanayi Sitesini ardından da Fevzipaşa Çarşısını ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında önce Yeni Sanayi Sitesini ardından da Fevzipaşa Çarşısını ziyaret etti.

Yeni Sanayi Sitesinde ve Fevzipaşa Çarşısında bazı dükkanları gezen Sayın Valimiz, hayırlı işler dileklerinde bulunarak; esnaflarımızın istek ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Habermetre