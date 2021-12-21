Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti

Gerçekleşen ziyaretler kapsamında, ilk olarak Yazar Fatma Şahin, daha sonra Şehit yakını Kanime Yıldız, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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