Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamına, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamına, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Gerçekleşen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas, Yeraltı Çarşısı'nda esnaflar ile görüşerek bir süre sohbet etti. Ziyaretler sırasında Erzincan Bakırı'nı da işleme fırsatı bulan Sayın Valimiz tüm esnaflarımıza bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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