Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yapımı Devam Eden Erzincan Müzesi'nin İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yapımı Devam Eden Erzincan Müzesi'nin İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yapımı Devam Eden Erzincan Müzesi'nin İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ordu Caddesi üzerinde yapımı devam eden Erzincan Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ordu Caddesi üzerinde yapımı devam eden Erzincan Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Tarihi dokuya göre imar edilecek iki katlı binada, kente özgü tarihi eserler sergilenecek.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yapımı Devam Eden Erzincan Müzesi'nin İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Haberler
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