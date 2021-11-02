Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretinde Bulundular.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Koruyucu Aile Projesi kapsamında, Erzincan merkeze bağlı Işıkpınar Köyü'nde koruyucu aile olan Eser ve Akbulut ailelerini ziyaret ettiler.

İlk olarak Eser ailesini, ardından da Akbulut ailesini ziyaret eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, koruyucu aileler ve çocuklarla bir süre sohbet ettiler.

Sayın Valimiz, " Çocuklarımıza annelik, babalık yapan ve çocuklarımızın eğitimleri, bakımları ve en iyi şekilde yetişmeleri için çaba harcayan tüm koruyucu ailelerimize üstlendikleri bu önemli görev için teşekkür ediyorum" dedi

Yapılan koruyucu aile ziyaretlerinin ardından, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda kaza yapan Emniyet mensuplarımızı tedavi gördükleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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