Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti. Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan ve ilimizdeki ihtiyaçlı vatandaşlarımız için her gün 300 kişilik sıcak yemeğin hazırlandığı aşevinde incelemelerde bulunan Sayın Valimiz, aşevini ve yemeklerin hazırlanma sürecini yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ve Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Burak Mumcu'da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, SYDV ve Türk Kızılayı Erzincan Şubesi işbirliğiyle oluşturulan aşevini ziyaret etti - Haberler
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