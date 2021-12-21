Sayın Valimiz Mehmet Makas, Murat Taksi Durağı'nı Ziyaret Etti - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Murat Taksi Durağı'nı Ziyaret Etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Murat Taksi Durağı'nı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Esnaf ziyaretleri kapsamında, 13 Şubat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren taksici esnaflarından Murat Taksi Durağını ziyaret eden Sayın Valimiz, taksi şoförleri ile bir süre sohbet etti.

Esnaf ziyaretleri kapsamında, 13 Şubat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren taksici esnaflarından Murat Taksi Durağını ziyaret eden Sayın Valimiz, taksi şoförleri ile bir süre sohbet etti. İş durumları ile ilgili bilgi alan Sayın Valimiz, şoförlerin taleplerini dinleyerek, kendilerine hayırlı işler bol kazançlar diledi.

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