Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven'i makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da yürütülen projeler ile ilgili bilgiler alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyarette KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da yürütülen projeler ile ilgili bilgiler alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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