Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven'i makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyarette KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da yürütülen projeler ile ilgili bilgiler alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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