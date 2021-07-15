Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor.

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor. Hanımefendi Elif Makas, devlet koruması altındaki çocuklara bir aile sıcaklığı kazandıran ve çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak için evlerini ve gönüllerini bu çocuklarımıza açan PİR ve DOĞAN ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, koruyucu ailelerimizle ve çocuklarımızla bir süre sohbet eden Hanımefendi Elif Makas, koruyucu ailelerimizin yapmış olduğu hizmetin çok büyük ve anlamlı olduğunu belirtti. Yuvalarımızda ki çocuklarımızın her türlü ihtiyacının devletimiz tarafından karşıladığını ve çok iyi imkanlarda büyümelerinin sağlandığını ifade eden Hanımefendi Elif Makas, fakat gerçek bir aile sıcaklığının, yürekleri sevgi ve şefkat dolu bu ailelerimiz tarafından çocuklarımıza gösterildiğini söyledi. Çocuklarımızın gönlünü kazanan ailelerimizin yaptığı bu yüce görevin tüm topluma örnek oluşturmasını dileyen Hanımefendi Elif Makas, şartları tutan herkesi bir çocuğumuzun hayatına dokunmaya davet etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ve Koruyucu Aile Birimi yetkililerinin de eşlik etiği ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren koruyucu aileler, Hanımefendi Elif Makas'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre