Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor.

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor. Hanımefendi Elif Makas, devlet koruması altındaki çocuklara bir aile sıcaklığı kazandıran ve çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak için evlerini ve gönüllerini bu çocuklarımıza açan PİR ve DOĞAN ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, koruyucu ailelerimizle ve çocuklarımızla bir süre sohbet eden Hanımefendi Elif Makas, koruyucu ailelerimizin yapmış olduğu hizmetin çok büyük ve anlamlı olduğunu belirtti. Yuvalarımızda ki çocuklarımızın her türlü ihtiyacının devletimiz tarafından karşıladığını ve çok iyi imkanlarda büyümelerinin sağlandığını ifade eden Hanımefendi Elif Makas, fakat gerçek bir aile sıcaklığının, yürekleri sevgi ve şefkat dolu bu ailelerimiz tarafından çocuklarımıza gösterildiğini söyledi. Çocuklarımızın gönlünü kazanan ailelerimizin yaptığı bu yüce görevin tüm topluma örnek oluşturmasını dileyen Hanımefendi Elif Makas, şartları tutan herkesi bir çocuğumuzun hayatına dokunmaya davet etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ve Koruyucu Aile Birimi yetkililerinin de eşlik etiği ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren koruyucu aileler, Hanımefendi Elif Makas'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sertab Erener Şahan Gökbakar Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Koruyucu Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:17:09. #1.16#

title