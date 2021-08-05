Sayın Valimiz Mehmet Makas, İlimiz Merkeze Bağlı Mahalle ve Köy Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda düzenlenen toplantıya, Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kamu kurumu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İlimiz merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Sayın Valimiz, dile getirilen talepler ile ilgili olarak ilgili kamu kurum müdürlerinin de bilgilendirmelerini dinleyerek, taleplerin yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi ve var olan sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için gerekli iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını istedi.

Kaynak: Habermetre