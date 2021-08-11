Sayın Valimiz Mehmet Makas, "Haydi Gençler Aşıya" Kampanyasının Startını Verdi
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, "Haydi Gençler Aşıya" Kampanyasının Startını Verdi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 'Haydi Gençler Aşıya' Kampanyasının Startını Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Covid -19 ile mücadelede 16 - 30 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Covid -19 ile mücadelede 16 - 30 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı. Kampanyanın startını vermek üzere ilk olarak Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde kurulan aşı standını ziyaret eden Sayın Valimiz ve beraberindekilere, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu 3'ncü doz Covid 19 aşısını olarak kampanyaya destek verdi. Ardından "Haydi Gençler Aşıya" Kampanyasına destek veren kafe ve restoranları ziyaret eden Sayın Valimiz ve beraberindekiler, buradaki müşterilere aşılamanın önemi ve başlatılan kampanya ile ilgili bilgilendirme yaparak, işletmelerin girişlerine kampanya ile ilgili afişleri astılar. Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan'da dün itibari ile 1'inci doz aşılamada yüzde 65'i geçerek, turuncu kategoriden sarı kategoriye geçildiğini, ama asıl hedefin ilimizi mavi kategorideki iller arasına ulaştırmak olduğunu belirtti. Bu hedefe ulaşmak ve herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmamak için özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın aşı olması için çalıştıklarını ifade eden Sayın Valimiz, "bu noktada Ticaret ve Sanayi Odamız ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz ve esnaflarımız da destek verdi. Kampanya kapsamında esnafımız aşı kartını gösteren vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacak. Desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

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Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, "Haydi Gençler Aşıya" Kampanyasının Startını Verdi - Haberler
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