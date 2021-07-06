Sayın Valimiz Mehmet Makas, Güven Ataş'ın Cenaze Namazına Katıldı
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erzincan'ın sevilen iş adamlarından Güven Ataş için ilimiz Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Sayın Valimiz, kılınan cenaze namazının ardından Ataş ailesine taziyede bulunarak, sabırlar diledi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erzincan'ın sevilen iş adamlarından Güven Ataş için ilimiz Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Sayın Valimiz, kılınan cenaze namazının ardından Ataş ailesine taziyede bulunarak, sabırlar diledi.
Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: Habermetre