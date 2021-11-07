Sayın Valimiz Mehmet Makas, Firdevs Kocatürk ve Akın Kartal için kılınan cenaze namazlarına katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ikindi namazı sonrası Camii Kebir'de Firdevs Kocatürk ve Akın Kartal için kılınan cenaze namazlarına katıldı. Kılınan cenaze namazlarının ardından vefat eden her iki vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileyen Sayın Valimiz, cenaze yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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