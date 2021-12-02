Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas, Kıbrıs Gazisi Veli İlhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte geçtiğimiz gün vefat eden Kıbrıs Gazisi Veli İlhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlimiz merkez Çarşı Mahallesi'nde gerçekleşen taziye ziyaretinde Kıbrıs Gazisi merhum Veli İlhan için Dua eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, İlhan ailesine başsağlığı ve sabır dilediler. Gerçekleşen ziyarette Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendiye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cem Halil Mercimek ile Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş'ta eşlik ettiler.

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