Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in Vefat Eden Kardeşi Naci Özyigit İçin Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in Vefat Eden Kardeşi Naci Özyigit İçin Taziye Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in Vefat Eden Kardeşi Naci Özyigit İçin Taziye Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in vefat eden kardeşi Naci Özyigit için taziye ziyaretinde bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in vefat eden kardeşi Naci Özyigit için taziye ziyaretinde bulundu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Özyiğit ailesinin Organize Sanayi Bölgesi'nde ki işyerine yapmış olduğu ziyarette, vefat eden Naci Özyigit'in ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, aileye sabırlar diledi.

Taziye ziyaretinin ardından Saf Petek Kek ve Petek üretim tesisini gezen Sayın Valimiz Mehmet Makas, Saf Petek Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ömer Özyiğit'ten tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, tesis çalışanlarının istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı İş Adamı Eyüp Ömer Özyiğit'in Vefat Eden Kardeşi Naci Özyigit İçin Taziye Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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