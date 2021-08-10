Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Eski Erzincan Evlerini yeniden canlandırmak amacıyla 1939 Depremi öncesinde Işıkpınar Köyü'nde bulunan Nafiz Paşa Konağı aslına uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden projelendirilerek ilimiz merkez Atatürk Mahallesi'nde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak hayata geçiriliyor.

Eski Erzincan Evlerini yeniden canlandırmak amacıyla 1939 Depremi öncesinde Işıkpınar Köyü'nde bulunan Nafiz Paşa Konağı aslına uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden projelendirilerek ilimiz merkez Atatürk Mahallesi'nde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak hayata geçiriliyor. Hayırseverimiz tarafından yaptırılan kütüphanenin inşaatında incelemelerde bulunan Sayın Valimiz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb'den proje ile ilgili bilgiler aldı. İçerisinde kütüphane bölümü dışında, sosyal ve kültürel aktivitelerin de gerçekleştirilebileceği 510 m2 alana sahip projenin 24 Kasım 2021 tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

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Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincanlı Hayırsever Tarafından Yaptırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi İnşaatında İncelemelerde Bulundu - Haberler
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