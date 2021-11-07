Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in Babası Kazım Geyik İçin Verilen Hayır Yemeğine Katıldı - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in Babası Kazım Geyik İçin Verilen Hayır Yemeğine Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in Babası Kazım Geyik İçin Verilen Hayır Yemeğine Katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Kazım Geyik için verilen hayır yemeğine katıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Kazım Geyik için verilen hayır yemeğine katıldı. İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen hayır yemeğine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, merhumun yakınları, bazı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Duaların edilmesinin ardından Sayın Valimiz, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'e sabırlar diledi.

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