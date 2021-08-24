Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek, fabrika çalışanları ile beraber yemek yedi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek, fabrika çalışanları ile beraber yemek yedi.

Gezmiş olduğu tekstil fabrikasındaki üretim sahasını gezen Sayın Valimiz Mehmet Makas, işletme sahiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Vali Yardımcısı Vekili Enver Yılmaz, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman'ın da eşlik ettiği ziyarette, işletme sahipleri ve fabrika çalışanları ile beraber öğlen yemeğinde bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinleyen Sayın Valimiz Mehmet Makas, istihdamın artırılması, ilimizin kalkınması ve yatırımların gerçekleştirilmesi noktasında destek veren tüm yatırımcı firmalara teşekkürlerini ileterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti - Haberler
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