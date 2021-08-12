Sayın Valimiz Mehmet Makas, Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu. Gülabibey Camii altında yer alan Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Sayın Valimiz Mehmet Makas, güncel ve eğitim konularında bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayın Valimiz program sonunda öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Diyanet Gençlik Merkezi'nin hazırladığı sohbet programının bu haftaki konuğu oldu - Haberler
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