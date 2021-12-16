Sayın Valimiz Mehmet Makas, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyarette ilk olarak geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'la bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Sayın Valimiz ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yöneticilerin katılımı ile düzenlenen toplantıda; DSİ'nin Erzincan'da devam eden yatırımları ve projeleri görüşüldü.

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