Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak, Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği İlçe Sorumlusu Hasan Akkaya ve Dernek Başkan Vekili Sebahattin Baykaş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

İlk olarak, Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği İlçe Sorumlusu Hasan Akkaya ve Dernek Başkan Vekili Sebahattin Baykaş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Son olarak Sayın Valimiz Mehmet Makas, İşçi Temsilcilerini makamında kabul ederek, istek ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Habermetre