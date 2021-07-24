Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımlamıştır.
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımlamıştır.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımlamıştır.
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır. Sayın Valimiz, mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

"Ulusal ve Yerel Basınımızın Değerli Mensupları,

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Hiç şüphe yok ki toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında; tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan basın organlarının varlığı önemli bir yer tutmaktadır.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yalan ve yanlış haberler kolaylıkla yayılabilmektedir. Yeni iletişim araçlarının arttığı bu dönemde kamuoyunun doğru ve gerçek bilgiye erişmesi ancak tarafsız, ilkeli ve objektif basın çalışanları sayesinde mümkün olabilmektedir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. ' sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

İlimizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan olayları tarafsız, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktaran, ayrıca ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine de gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, basından sansürün kaldırıldığı tarih olan 24 Temmuz 1908'in 113'üncü yıl dönümünde, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımlamıştır. - Haberler
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