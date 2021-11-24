Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle Kutlama Mesajı Yayımlamıştır

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlamıştır. Sayın Valimiz, mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "İnsanlığa doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, gelecek nesillerin yetişmesinde bir meşale gibi toplumları aydınlatan, cehaletle savaşın en keskin kılıcı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.

Öğretmenlerimiz, ülkemizin dört bir yanında çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisini, aşılarken; her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi değerlerinin taşıyıcısı olmuştur.

Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce ve bir o kadar da ağır bir sorumluluk gerektiren dünyanın en güzel mesleklerindendir. Başöğretmen Atatürk 'Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. ' diyerek medeniyet yarışındaki en büyük gücün öğretmenler olduğunu çok veciz bir biçimde vurgulamıştır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarları olmaya devam edeceklerdir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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