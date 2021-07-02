Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj yayımladı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj yayımladı. Sayın Valimiz mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğretmenler, Kıymetli Veliler, Büyük bir coşku ve heyecanla başladığımız 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde de Erzincan'ın eğitimde yükselen ivmesine verdikleri özverili katkıdan dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliği üyelerine teşekkür ediyorum. Yaz boyunca bol bol kitap okumanızı, kültürümüzün ve medeniyetimizin mihenk taşlarını tanımanızı, doğayla çevreyle bütünleşmenizi tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki sadece sınavlarda değil hayatta da çok başarılı olacaksınız. Bunun için zamanın değerini bilmek, çağın ruhuna karışmak gerekiyor. Unutmayalım ki insan, hayalleriyle yaşar. Devletimiz çocuklarımızın hayallerinin ötesinde bir Türkiye inşa etmek için çalışıyor. Sizler de bu uygun eğitim-öğretim ikliminde güzel neticeler alacaksınız. Salgından ötürü uzun süredir okullarından ayrı kalıp uzaktan eğitimle derslerini takip eden öğrencilerimizin telafi eğitimlerine katılarak eksiklerini tamamlayacaklarına yürekten inanıyorum. Eylül ayında inanıyorum ki yüz yüze eğitimle tüm yavrularımız yine okul bahçelerini, koridorları, sınıfları neşelendirecek; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gerekli olan eğitimi almayı sürdüreceklerdir. Bu vesileyle, karne alan tüm öğrencilerimizi canıgönülden kutluyorum. Eğitim yolculuklarında tüm engelleri aşmaları ve enerjilerini daha verimli kullanmaları için verilen molayı iyi değerlendirmelerini diliyor, tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin neşeli, bol aktiviteli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. " demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sona Ermesi Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı - Haberler
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