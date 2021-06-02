Sayın Valimiz, Kurum Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı
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Sayın Valimiz, Kurum Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Sayın Valimiz, Kurum Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında, vali yardımcıları ve Erzincan'daki bütün kurumların il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İdarede birliğin sağlanması, kurumların düzenli çalışması gibi konular ele alındı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında, vali yardımcıları ve Erzincan'daki bütün kurumların il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İdarede birliğin sağlanması, kurumların düzenli çalışması gibi konular ele alındı.

İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın şiarıyla, kamu kurumlarımızda vatandaşlarımızın istek, şikayet ve sorunları ile ilgilenme, bunları takip etme ve yerine getirme konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek yasal mevzuat çerçevesinde çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Valimiz Sayın Mehmet Makas, hukuka uygunluk, tarafsızlık, vatandaş memnuniyeti, sorunların yerinde çözümü, kaliteli hizmet sunumu, takip ve denetim, tasarruf, disiplin, kılık-kıyafet, mesai saatlerine riayet, gibi kurumları ilgilendiren bu konular üzerinde bütün çalışanların hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Habermetre

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