Sayın Valimiz Köy Ziyaretlerinde Bulundu
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Sayın Valimiz Köy Ziyaretlerinde Bulundu

Sayın Valimiz Köy Ziyaretlerinde Bulundu
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan merkeze bağlı Elmaköy, Yeşilçat ve Çatalarmut köylerini ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan merkeze bağlı Elmaköy, Yeşilçat ve Çatalarmut köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve Valilik İdare ve Denetim Şube Müdürü Ufuk Akpınar'ın da eşlik ettiği ziyarette; Köy muhtarları ve köy sakinleri ile görüşen Sayın Valimiz, köylerde yapılan altyapı, üstyapı ve sosyal tesis çalışmalarını değerlendirerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Gittiği köylerde vatandaşlarımızın talep ve isteklerini de dinleyen Sayın Valimiz Mehmet Makas, köylerimizde ihtiyaç duyulan yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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