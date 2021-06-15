Sayın Valimiz, İliç'in Kuruçay Köyünü Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz, İliç'in Kuruçay Köyünü Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, İliç'in Kuruçay Köyünü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nü ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nü ziyaret etti. İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette; köy muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, köy sakinlerinin istek ve talepleri dinleyerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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