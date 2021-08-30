Sayın Valimiz, İl Jandarma Alay Komutanı İçin Veda Programı Düzenledi

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına görevlendirilen Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş için veda programı düzenlendiler.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına görevlendirilen Erzincan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş için veda programı düzenlendiler.

Düzenlenen programa; Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Eşi, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Eşi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Eşi, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve eşi katıldı.

Programda konuşan Sayın Valimiz, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ile birlikte görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre