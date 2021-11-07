Sayın Valimiz, Huzurevi Sakinleriyle Bocce Oynadı

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile Dünyanın en eski spor dallarından biri olan bocce oynadı. Gerçekleşen ziyarette, huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz, hem il bazında hem de iller arası düzenlenen müsabakalarda dereceye giren Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bocce Takımı ile birlikte bocce oynadı.

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