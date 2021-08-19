Sayın Valimiz Hastanede İncelemelerde Bulundu
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Sayın Valimiz Hastanede İncelemelerde Bulundu

Sayın Valimiz Hastanede İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve hastane yöneticilerinden hastanede verilen hizmetlerle ilgili bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, göreve yeni atanan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş'e hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Sayın Valimizin ziyareti, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve Başhekim Doç. Dr. Ali Güneş ile Koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerle sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

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