Sayın Valimiz, Gazimiz Yılmaz Urtekin'i Ziyaret Etti
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Sayın Valimiz, Gazimiz Yılmaz Urtekin'i Ziyaret Etti

Sayın Valimiz, Gazimiz Yılmaz Urtekin'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, 1996 tarihinde Şırnak'ta vatani görevini yaparken vazife malulü olan Gazimiz Yılmaz Urtekin'i ilimiz merkez Taksim Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, 1996 tarihinde Şırnak'ta vatani görevini yaparken vazife malulü olan Gazimiz Yılmaz Urtekin'i ilimiz merkez Taksim Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Gazimiz ve aile bireyleriyle bir süre görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, ailenin istek ve taleplerini dinledi. Sayın Valimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü, Milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını veren aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu söyleyerek, kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin haklarının asla ödenemeyeceğini belirtti. Sayın Valimiz, hem devlet hem de millet olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olduklarını belirterek, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Kaynak: Habermetre

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