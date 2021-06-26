Sayın Valimiz, Erzincanlı İşadamı Rıza Şirin'in Cenaze Namazına Katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Erzincanlı İşadamı Rıza Şirin için Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde kılınan cenaze namazına katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas, cenaze namazının ardından cenaze yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.