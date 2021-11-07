Sayın Valimiz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerle binicilik kulübünde bir araya geldi - Haberler
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Sayın Valimiz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerle binicilik kulübünde bir araya geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerle binicilik kulübünde bir araya geldi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan öğrencilerle binicilik kulübünde bir araya geldi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan öğrencilerle binicilik kulübünde bir araya geldi. Safari Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde gerçekleşen programda Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan öğrencilerle sohbet eden Sayın Valimiz, daha sonra öğrenciler ata binerken, bir süre onları izledi. Kulüpte yer alan at çiftliğini de gezen Sayın Valimiz, yetkililerden bilgi aldı.

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