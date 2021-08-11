Sayın Valimiz'den Efsane Başkan Ziya Şireci'ye Ziyaret
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Sayın Valimiz'den Efsane Başkan Ziya Şireci'ye Ziyaret

Sayın Valimiz'den Efsane Başkan Ziya Şireci'ye Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 1983 - 1985 yılları arasında Erzincanspor Kulüp Başkanlığı yapan ve döneminde çok büyük başarılara imza atan Ziya Şireci'yi evinde ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 1983 - 1985 yılları arasında Erzincanspor Kulüp Başkanlığı yapan ve döneminde çok büyük başarılara imza atan Ziya Şireci'yi evinde ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Erzincan'da futbolun gelişmesinde büyük emekleri olan 92 yaşındaki Ziya Şireci ve ailesi ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz, Ziya Şireci'ye sağlık ve esenlik dileyerek, ilimize spor alanında verdiği katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Valimiz'den Efsane Başkan Ziya Şireci'ye Ziyaret - Haberler
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