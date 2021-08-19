Sayın Valimiz Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Muharrem Ayı dolayısıyla Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Muharrem Ayı dolayısıyla Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb'inde katıldığı iftar yemeğinde mutfak bölümüne geçen Sayın Valimiz, vatandaşlarımıza yemek dağıttı. Yapılan duaların ardından ikram edilen yemekler yenildi.

Kaynak: Habermetre